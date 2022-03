Tödlicher Verkehrsunfall in Alfeld

Alfeld/Leine. In Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ein 51 Jahre alter Taxifahrer gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Samstagmorgen mit seinem Taxi auf einer Kreisstraße unterwegs, als er mit dem Transporter eines 29-Jährigen zusammenstieß, der aus entgegengesetzter Richtung kam. Der 51-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Kreisstraße war noch am Mittag in beide Richtungen gesperrt.

