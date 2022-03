27 weitere Corona-Todesfälle in Niedersachsen

Hannover. In Niedersachsen sind bis Freitag 27 weitere Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle erhöhte sich damit nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 7546. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut auf 1148,6 - nach 1111,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. 28 890 bestätigte Neuinfektionen wurden gezählt. Seit Pandemie-Beginn vor rund zwei Jahren zählte das Robert Koch-Institut 1.116.990 Corona-Infektionen im Bundesland.

Nach Angaben des niedersächsischen Landesgesundheitsamts sind in den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zahlreiche Sars-CoV-2-Meldefälle aus dem Landkreis Göttingen enthalten - genau ging es um 9954. Bei etwa 9500 dieser Fälle handelt es sich demnach um Nachübermittlungen, die wegen Arbeitsbelastung bisher nicht hätten übermittelt werden können. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz habe dies geringe Auswirkungen, zumal es sich meist um Fälle mit länger zurückliegendem Meldedatum handele, sagte ein Sprecher. Auch aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten könne es noch zur Nachübermittlung von Meldefällen kommen.

Die niedersächsische Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 10,5 - nach 10,4 am Vortag und 10,3 vor einer Woche. Der Wert drückt die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche aus. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die andere Erkrankungen haben. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten lag wie am Vortag bei 5,7 Prozent.

Die höchste Inzidenz hatte die Grafschaft Bentheim mit 2119,1, gefolgt von der Stadt Wolfsburg (1813,6) und dem Landkreis Emsland (1539,5). Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Wesermarsch mit 610,0.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 650,8 - am Vortag lag dieser Wert bei 703,1. Es wurden 610 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle registriert.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-380581/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen