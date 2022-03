Brände Brandstiftung Ursache für Feuer in Reifenlager

Schöppenstedt. Brandstiftung ist die Ursache eines Großbrandes in einem Reifenlager in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) im Oktober. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, liegen nach mehreren Wochen Ermittlungsarbeit nun erste Ergebnisse vor. Weitere Hinweise würden derzeit ausgewertet.

Bei dem Brand am 19. Oktober vergangenen Jahres wurde ein Gebäudekomplex mit eingelagerten Autoreifen völlig zerstört. Der Schaden liegt bei mehr als einer Million Euro. Für Hinweise auf den oder die Täter wurde für den Fall einer rechtskräftigen Verurteilung eine Belohnung von 20.000 Euro ausgelobt.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-371002/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen