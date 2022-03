60 Flüchtlinge kommen bei ukrainischer Kirchengemeinde an

Hannover. Ein Reisebus mit 60 Kriegsflüchtlingen ist am Donnerstag bei der ukrainische Kirchengemeinde Sankt Wolodymyr in Hannover angekommen. Die Frauen, Kinder und älteren Männer waren an der polnische-ukrainischen Grenze eingestiegen. "30 wollen weiterreisen, 30 können wir mit Unterstützung aus der Nachbarschaft unterbringen", sagte Mariya Stepanovych, Koordinatorin der Ukraine-Hilfe der Gemeinde, an der sich inzwischen mehr als 100 Freiwillige beteiligen. Ein Gemeindemitglied habe den Bus bezahlt, sagte sie. Die geflüchteten Familien können in Gästezimmern des Seniorenheims Eilenriedestift wohnen, das in der Nähe der Kirche liegt. Am Donnerstag wurden in der Kirche auch Hilfsgüter sortiert und ein Lkw beladen. Benötigt werden etwa haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, aber keine Kleidung.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-370189/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen