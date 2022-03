Flüchtlinge aus der Ukraine kommen an einem Bahnhof an.

Konflikte Bislang 286 Ukrainer in Landesaufnahmebehörde angekommen

Hannover. 286 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges bis Donnerstagmorgen in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums auf dpa-Anfrage mit. Sie wies darauf hin, dass das Meldeverfahren aber derzeit angepasst werde und Korrekturen möglich seien. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Ukraine-Flüchtlinge dürfte noch deutlich höher liegen, weil Menschen auch etwa bei Verwandten oder Freunden unterkommen.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-368856/2

