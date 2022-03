Demos von Fridays for Future gegen Ukraine-Krieg

Hannover. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für Donnerstag auch in Niedersachsen zu Protest gegen den Krieg in der Ukraine auf. Russland, dessen Präsident Wladimir Putin die Menschenrechte seit Jahren nicht respektiere, habe die Ukraine auf brutale Weise angegriffen, heißt es in dem Aufruf der jungen Klimaschützer. "Wir sind solidarisch mit der Ukraine, mit den Menschen, deren Heimat zum Schlachtfeld für einen ungleichen Kampf geworden ist." Es sei auch ein Krieg um Ressourcen, erklärte Fridays for Future.

Deshalb müsse die Ära der fossilen Brennstoffe beendet werden, sie bedrohe Menschen und Ökosysteme. Kundgebungen sind unter anderem in Hannover, Braunschweig (beide 14.00 Uhr) und Göttingen (17.00 Uhr) geplant.

