0:4 gegen Leipzig: Hannover 96 im DFB-Pokal ohne Chance

Hannover 96 hat die erhoffte Pokal-Sensation verpasst. Der Fußball-Zweitligist verlor am Mittwochabend vor 25.000 Zuschauern mit 0:4 (0:2) gegen den großen Favoriten RB Leipzig und schied dadurch im Viertelfinale des DFB-Pokals aus.

Der Franzose Christopher Nkunku traf bereits in der 17. und 22. Minute für den einzigen verbliebenen Bundesliga-Spitzenclub im Wettbewerb. Der 24-jährige Angreifer hat nun in dieser Saison in vier verschiedenen Wettbewerben bereits 25 Tore erzielt. Nach der Pause trafen noch Konrad Laimer (67.) und Nkunkus Sturmpartner André Silva (73.) für den Pokal-Finalisten von 2019 und 2021.

Hannover hielt mit dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga nur in den Anfangsminuten beider Halbzeiten mit und war insgesamt gesehen völlig chancenlos. Bereits zur Halbzeit hätte Leipzig höher führen können. Die spielerischen Vorteile des Champions-League-Kandidaten waren erdrückend. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die 96er mehrere Offensivaktionen.

Nach dem sportlichen Aufschwung der vergangenen Wochen herrschte in Hannover Pokal-Euphorie. Der Mannschaftsbus der 96er wurde vor dem Spiel am Stadion von Hunderten Fans empfangen. Sie sangen, brannten Feuerwerk ab und bildeten ein Spalier bis zur Arena.

Letztmals hatte Hannover vor 15 Jahren ein Pokal-Viertelfinale erreicht und damals gegen den 1. FC Nürnberg verloren. Hinzu kam, dass der Club nach einem schon mehr als drei Jahre anhaltenden sportlichen Niedergang zum ersten Mal wieder eine größere Bühne betrat. Die übermächtigen Leipziger stahlen ihm dort aber die Show.

