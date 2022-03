Konflikte Ministerpräsident mahnt Hilfe für Polen an

Springe. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil geht mit Blick auf die Fluchtbewegung aus der Ukraine davon aus, dass vor allem Polen Unterstützung braucht. Menschen, die Zuflucht suchten, gingen dahin, wo ihre "eigene Community" sei, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Springe bei Hannover. Mit wie vielen Flüchtlingen aus der Ukraine das Land Niedersachsen rechnen müsse, sei unklar: "Wir wissen es nicht", sagte Weil. Allerdings werde es anders werden als in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 - und leichter, weil die Mechanismen bereits stünden. Das Land sei im engen Austausch mit den Kommunen.

Seit Kriegsbeginn sind den Angaben zufolge bis Mittwochmorgen 98 Ukrainer in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Flüchtlinge dürfte allerdings höher liegen, weil Menschen auch bei Verwandten oder Freunden unterkommen.

