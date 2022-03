Heidelberger SPD für Parteiausschluss Schröders

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin.

Heidelberg. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine haben die Heidelberger Sozialdemokraten den Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder gefordert. Ein entsprechender Antrag sei bereits gestellt worden, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Sören Michelsburg am Mittwoch. Auch andere Kreisverbände hätten Interesse an dem Antrag bekundet.

Schröder sei untragbar, weil er sich nicht klar vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziere. "Wer Putin unterstützt, der teilt die Grundwerte einer Friedenspartei nicht", betonte Michelsburg. Einen Ausschluss kann jeder SPD-Verband beim Schiedsgericht beantragen.

Der Altkanzler gilt als langjähriger Freund Putins. Er ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Vergangene Woche hatte er die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn zwar aufgefordert, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.

Der Tunnelbohrmaschinenbauer Herrenknecht teilte inzwischen mit, Schröder habe sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender niedergelegt. Den Schritt habe er "in einem persönlichen Gespräch und im gegenseitigen Einvernehmen" mit Vorstandschef Martin Herrenknecht erklärt.

