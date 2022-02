Linienbusse beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Seevetal. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen auf einem Firmengelände in Seevetal im Landkreis Harburg zahlreiche Linienbusse beschädigt. Auf dem Außengelände und in einer Betriebshalle schlugen die Täter scheinbar wahllos zahlreiche Front- und Seitenscheiben an 29 Bussen und einem Pkw ein, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 250.000 Euro.

Zudem stehen die kaputten Busse bis zur Reparatur nicht für den Linienverkehr zur Verfügung. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Täter nutzten offenbar zielgerichtet den Zeitraum zwischen Betriebsschluss um 1.00 Uhr und Beginn des Frühdienstes 4.00 Uhr, um auf dem Gelände wüten zu können.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-325134/3

