Geldautomatensprengung: Polizei geht von drei Tätern aus

Melle/Osnabrück. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Melle (Landkreis Osnabrück) an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen geht die Polizei nun von drei Tätern aus. Wie die Beamten am Montag mitteilten, sind die Verdächtigen weiter flüchtig. Zeugen hatten die mutmaßlichen Verdächtigen in der Nacht zu Montag vor der Bank beobachtet.

Die Beamten suchten mit einem Hubschrauber, Hunden und zahlreichen Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach den Flüchtigen. Den Angaben nach wurde die Bankfiliale durch die Explosion massiv beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Die Verdächtigen flohen über die Autobahn 1. Nach einer Verfolgungsfahrt verließen sie das Auto in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Im Auto fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel. Für die weitere Spurensuche wurden auch die Autobahn A1 und die benachbarte Bahnstrecke kurzfristig gesperrt. Die Polizei warnte davor, Anhalter mitzunehmen.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-318711/3

