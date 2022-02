500.000 Euro Sachschaden bei Brand einer Lagerhalle

Lingen. Eine Lagerhalle in Lingen ist am Montagmorgen bei einem Brand komplett zerstört worden. Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung der Polizei rund 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach in der Nacht in der 1400 Quadratmeter großen Halle aus, in dem Material zur Herstellung von Zement gelagert wurde. 60 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Zeitweise musste die an der Halle vorbeiführende Straße wegen der Löscharbeiten gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-316958/3

