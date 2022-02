Corona-Infektionslage in Niedersachsen kaum verändert

Hannover. Die niedersächsische Corona-Infektionslage hat sich am Wochenende nur wenig verändert. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ergab sich für das Land bis zum Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1146,7 - so viele Menschen je 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche zusätzlich mit dem Virus an. Am Freitag hatte der Wert mit 1141,6 leicht tiefer gelegen. Absolut gesehen kamen zuletzt 9267 bestätigte Fälle hinzu, insgesamt sind es landesweit nun fast 1.036.000. Die Schwelle von einer Million war vor zwei Tagen überschritten worden.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - sie misst die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Kliniken auf 100.000 Menschen und über sieben Tage gerechnet - nahm in Niedersachsen auf 10,1 ab. Beim Anteil der Intensivbetten gab es hingegen eine leichte Steigerung auf 5,6 Prozent. Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die andere Erkrankungen haben.

Die höchste allgemeine Inzidenz hatte weiter die Stadt Wolfsburg (1966,2), gefolgt von den Landkreisen Northeim (1914,7) und Gifhorn (1551,1).

In Bremen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Sonntagmorgen 749,6. Es wurden 381 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

