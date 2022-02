Mann bei Brand in Garbsen verletzt

Garbsen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen in der Region Hannover ist ein Mann verletzt worden. Der Brand war in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache im Bereich einer Küche ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Ein Mann musste demnach aus seiner Wohnung geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt. Die anderen Bewohner hätten ihre Wohnungen selbstständig verlassen können, hieß es. Wie stark das Gebäude beschädigt wurde und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-306296/2

