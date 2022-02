Kundgebungen und Mahnwachen gegen Krieg in der Ukraine

Hannover. Viele Menschen haben in Niedersachsen auf Demonstrationen, Kundgebungen und in Gottesdiensten ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. In Osnabrück gab es am Samstagvormittag ein Friedensgebet in der Marienkirche und einen Schweigemarsch. Auf Transparenten stand unter anderem geschrieben: "Verhandeln statt sinnlos sterben" und "Putin ist ein Verbrecher und Paranoiker". Etwa 600 Teilnehmer waren gekommen, teilte die Polizei mit.

In Hannover kamen am Nachmittag nach Polizeischätzungen mehr als 2000 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. "Russland stoppt Euer Monster", "Stoppt die Russische Aggression" und "Stop War in Ukraine" hieß es auf den Schildern und Transparenten.

In Vechta riefen Vertreter mehrerer Parteien zu einer Demonstration unter dem Titel "#vechtastandswithukraine: Für Frieden in Europa!" auf. Weitere Kundgebungen und Gottesdienste fanden in Göttingen, Lingen, Wilhelmshaven und Varel statt. Am Abend war eine Kundgebung in der Bremer Innenstadt geplant - am Mittag demonstrierte eine kleine Gruppe "Gegen die europäische Abschottungspolitik an der polnisch-belarussischen Grenze".

© dpa-infocom, dpa:220226-99-299970/2

