Zwei Menschen bei Unfall in Ostercappeln verletzt

Ostercappeln. Bei einem Verkehrsunfall in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am Samstagvormittag stieß in einem Kreuzungsbereich ein Wagen mit einem anderen Fahrzeug zusammen, in dem zwei Frauen saßen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Ein Wagen sei auf ein Feld geschleudert worden.

Der Mann und eine der Frauen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die andere Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei gehe ersten Erkenntnissen zufolge von einem Vorfahrtsverstoß als Unfallursache aus. Nähere Hintergründe, wie das Alter der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-298541/2

