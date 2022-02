Ukraine-Geflüchtete: Land bereitet sich auf Aufnahme vor

Rauch und Flammen steigen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach einem offensichtlichen russischen Angriff auf.

Hannover. Niedersachsen bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Man werde die Kapazitäten voll ausnutzen und erweitern, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Entsprechende Gespräche mit dem Bund liefen - wie auch mit den Kommunen in Niedersachsen. Menschen auf der Flucht vor dem Krieg müsse schnell Schutz geboten werden.

Derzeit sind die Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge in Niedersachsen bei einer Belegung von knapp 75 Prozent. "Das heißt, wir haben Kapazität." Bislang sei jedoch noch nicht absehbar, ob und in welche Richtung es Fluchtbewegung aus der Ukraine geben werde.

Völlig ist, wieviel Flüchtlinge aus der Ukraine es geben könne - laut Pistorius könnten das ein paar Hunderttausend, aber auch ein oder zwei Millionen Menschen sein. In Niedersachsen leben nach Angaben des Innenministers etwa 11.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-268381/2

