Niedersachsen unterstützt Importpläne für Flüssigerdgas

Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen.

Hannover. Niedersachsens Landesregierung will die Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland mit Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) verringern. "Das Land Niedersachsen wird natürlich selber keine Terminals bauen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover. "Aber wir werden gemeinsam mit Investoren die Voraussetzungen für eine größere Unabhängigkeit Niedersachsens und Deutschlands von russischem Gas schaffen müssen. Ohne das wird es nicht gehen."

Energieminister Olaf Lies (SPD) erklärte, das Land habe den Aufbau einer Infrastruktur für den LNG-Import auch vor der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts schon unterstützt. Die finale Entscheidung für den Terminalbau müssten aber Unternehmen treffen.

In Niedersachsen seien sowohl Stade als Standort der chemischen Industrie als auch Wilhelmshaven mit einem Tiefwasserhafen und der Nähe zu großen Gasspeichern hervorragend als Import-Standorte geeignet, sagte Lies. Ziel der Regierung sei es, über die Terminals später nicht mehr fossiles, sondern erneuerbares Gas einzuführen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits vor einigen Tagen erklärt, Deutschland müsse seine Abhängigkeit von Gas verringern. Als eine Alternative nannte er die Produktion von Wasserstoff. Für die Übergangszeit könne die Versorgungssicherheit aber auch durch den Bau eigener LNG-Terminals gesichert werden.

