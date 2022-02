A7 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt

Hann. Münden. Nach einem Unfall auf der A7, ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden (Landkreis Göttingen) in Fahrtrichtung Norden vollgesperrt. Dort sei es in Höhe der Werratalbrücken zu einem Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Es wird gebeten, ab der Anschlussstelle Lutterberg die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen oder den Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall konnte die Polizei noch nicht erteilen.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-258816/2

