96 zwischen Abstiegskampf und Pokal-Euphorie

Hannover/Kiel. Vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel steckt Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga in einer komplizierten Situation. Seit dem Trainerwechsel von Jan Zimmermann zu Christoph Dabrowski haben die Niedersachsen nur zwei von neun Pflichtspielen verloren - und trotzdem beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin nur drei Punkte. In der nächsten Woche trifft der Club im DFB-Pokal-Viertelfinale auf RB Leipzig - und trotzdem darf die Konzentration vorerst nur dem Nordduell mit den Kielern gelten (Freitag, 18.30 Uhr/Sky).

"Priorität hat die Liga, denn wir kennen alle unsere Situation", sagte Dabrowski am Mittwoch. "Wir haben eine positive Tendenz. Aber wir brauchen Punkte, um uns aus dieser Situation so schnell wie möglich zu befreien."

Den Gegner aus Schleswig-Holstein hält der frühere Bundesliga-Profi für "eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga. In den letzten vier Jahren waren sie zweimal in der Relegation unterwegs. Mit dem neuen Trainer geht die Tendenz auch langsam wieder in diese Richtung", sagte Dabrowski.

