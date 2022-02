Karneval kommt per Livestream ins Wohnzimmer

Osnabrück. Karneval im eigenen Wohnzimmer: Die Närrinnen und Narren in Niedersachsen zeigen sich kreativ, Online-Angebote sollen Frohsinn und gute Laune verbreiten. Denn die traditionellen Karnevalsumzüge fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus. In Osnabrück gibt es am "Ossensamstag", am 26. Februar, einen Livestream, wenn das Stadtprinzenpaar Lena I. und Klaus I. mit Adjutantinnen und Gefolge Karneval im Starlight Sternen Studio feiert. Mit dabei seien mehrere DJs, die die Karneval-Hits an alle Jecken übertragen, teilte Karin Haufs, Sprecherin des Osnabrücker Karnevals, mit. Unter anderem werde auch eine Tanzsportgarde auftreten.

Nach der Absage des Braunschweiger Karnevalszugs "Schoduvel" wollen die Karnevalisten zumindest den "Schoduvel" beerdigen. Sie werden in kleinem Kreis Stadtsäckel und Rathausschlüssel an den Oberbürgermeister übergeben, teilte Zugmarschall Gerhard Baller vom Komitee Braunschweiger Karneval mit. Außerdem gibt es einen Online-Kostümwettbewerb.

