Diebe stehlen wertvolle Zuchthühner

Bergen. Aus einem Hühnerstall im Landkreis Celle haben unbekannte Hühnerdiebe gleich zweimal wertvolle Zuchttiere gestohlen. In dem Ort Bergen verschwanden in der Nacht auf Samstag zwei Hähne und zwölf Hennen. In der Nacht auf Sonntag wurden aus dem gleichen Stall ein weiterer Hahn und fünf Hennen gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von fast 1000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie bat mögliche Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-222722/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen