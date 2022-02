Niedersächsische Seehäfen schlagen deutlich mehr um

Oldenburg. Mit 51,41 Millionen Tonnen Gütern ist der Umschlag der niedersächsischen Seehäfen 2021 um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Häfen machten damit die anfänglichen Verluste in der Corona-Pandemie fast wieder wett, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag sagte. Im Rekordjahr 2019 vor der Krise hatten die Häfen zwischen Emden und Stade 53,5 Millionen Tonnen umgeschlagen.

Besonders stark wuchs der Containerumschlag im JadeWeserPort in Wilhelmshaven um 68,5 Prozent auf 713.000 Standardcontainer (TEU). Es war der höchste Umschlag dort seit Inbetriebnahme 2012. Dazu trugen den Angaben nach viele ungeplante Schiffsanläufe bei. Wegen der Corona-Pandemie und wegen der zeitweisen Sperrung des Suezkanals durch das Schiff "Ever Given" mussten viele Reedereien ihre Routen ändern. Althusmann sah aber auch gute Chancen, dass Wilhelmshaven als einziger deutscher Tiefwasserhafen weiterhin attraktiv bleibt.

Niedersachsen betreibt an der Nordseeküste und ihren Zuflüssen die neun Häfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven.

