VfL Wolfsburg verliert trotz Führung

Wolfsburg. Der Aufschwung des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga ist nach zwei Siegen zumindest vorerst wieder vorbei. Trotz einer 1:0-Führung verloren die Niedersachsen am Samstag durch zwei Gegentore in nur vier Minuten noch mit 1:2 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim.

Zunächst traf der kurz zuvor eingewechselte Jacob Bruun Larsen in der 74. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher zum Ausgleich. Dem Kroaten Andrej Kramaric gelang bei seinem ersten Einsatz nach einem positiven Coronatest sogar noch der Siegtreffer (78.). Wieder nur vier Minuten später verhinderte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann nach einem Kopfball von Jonas Wind das 2:2 (82.).

Wolfsburgs dänischer Stürmer hatte den VfL vor 7145 Zuschauern in der 36. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung gebracht. Ein zweiter Treffer des 12-Millionen-Euro-Einkaufs vom FC Kopenhagen zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (88.).

"Das ist sehr unglücklich gelaufen heute. Es ist ziemlich enttäuschend, dass wir ohne Punkte dastehen. Wir hatten keine Not, dass Spiel aus der Hand zu geben", sagte Wolfsburgs Maximilian Arnold. "Ein Sieg hätte uns gutgetan. Stand jetzt sind wir noch mitten im Abstiegskampf. Aber wir behalten jetzt die Ruhe."

© dpa-infocom, dpa:220219-99-207419/2

