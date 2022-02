Aggressiver Mann pöbelt und schlägt seine Freundin

Einbeck. Ein aggressiver Mann hat sich in Einbeck im Landkreis Northeim gleich mehrfach in Schwierigkeiten gebracht. Der 40-Jährige habe zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes Kinder und andere Passanten angepöbelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der Mann sehr aggressiv, beleidigte die Beamten und weigerte sich, seinen Ausweis zu zeigen. Deswegen wurde er auf die Wache mitgenommen. Nachdem seine Identität dort geklärt wurde, holte ihn seine 41 Jahre alte Freundin ab. Kurze Zeit später kam sie allerdings wieder zurück zu den Beamten. Sie stellte am Freitag eine Strafanzeige gegen den Mann, da er sie geschlagen hatte. Gegen ihn wird nun ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-200862/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen