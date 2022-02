Sturmtief "Zeynep" überrollt Niedersachsen: Ein Toter

Orkantief "Zeynep" wälzt sich über Norddeutschland - nicht unerwartet. Trotzdem sind gerade die Feuerwehren an der Küste von der Zahl der Einsätze überrascht. Ein 68-Jähriger will im Sturm ein Dach reparieren - er stürzt ab und stirbt.

Hannover. Das Sturmtief "Zeynep" hat mit Macht Niedersachsen und Bremen überrollt - und einen Menschen das Leben gekostet. In der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven stürzte ein 68-Jähriger während des Sturms vom Dach und starb. Der Mann habe in der Nacht zum Samstag versucht, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren, teilte die Polizei mit. Dabei brach er durch das Dach und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe.

In Bremen stürzte ein 55 Meter hoher Baukran ein. Der Kran sei auf den Rohbau eines Bürogebäudes gekracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Es sieht verheerend aus." Auch einen gerade vorbeifahrenden Lastwagen habe der Kran erwischt, der Fahrer sei aber unverletzt. Trümmerteile blockierten die umliegenden Straßen. Es dürfte noch bis Anfang der Woche dauern, die Trümmer des Krans zu entfernen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Nach der stürmischen Nacht im Norden zog der Sturm weiter in Richtung Osten, der Deutsche Wetterdienst meldete sich abschwächenden Wind an der Nordsee. Das Orkantief habe die Ostsee erreicht, sagte eine Sprecherin. "Der Wind kommt langsam zur Ruhe." Verbreitet habe es orkanartige Böen und Orkanböen der Windstärken 11 und 12 gegeben, auf der Insel Spiekeroog seien Windgeschwindigkeiten bis zu 135 Stundenkilometer gemessen worden. Der Wetterdienst warnte allerdings davor, dass es zunächst unbeständig und stürmisch bleiben wird. "Der Wind kommt nicht längerfristig zur Ruhe", sagte die Sprecherin.

Die Nordseeinsel Wangerooge büßte wegen des Sturms etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. "Auf einer Länge von einem Kilometer gibt es kaum noch Sand", sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr. Die Schutzdünen vor dem Trinkwasserschutzgebiet hätten zudem kein Deckwerk mehr, dies müsse wie der Strand neu aufgeschüttet werden. Dennoch sei der Sturm glimpflich ausgegangen: "Wir haben Glück gehabt", sagte er. Denn der Wasserstand habe zwar zwei Meter über dem normalen Stand gelegen, das sei aber weit von den Höchstständen entfernt. 2013 habe der Wasserstand bei 9,17 Metern gelegen, in der Nacht zum Samstag seien es 8,50 Meter gewesen. An der niedersächsischen Küste rechneten Küstenschützer mit erhöhten Wasserständen.

In Garrel im Landkreis Cloppenburg ist ein 53 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden, als im Sturm ein Baum auf seinen Wagen fiel. Nahe Emsbüren im Landkreis Emsland kippte der Anhänger eines Lastwagens auf der Autobahn 31 im Sturm um. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Stark beschäftigt hat der Sturm vor allem die Einsatzkräfte im ostfriesischen Landkreis Aurich: Bis Samstagmorgen um 6.00 Uhr wurden die Feuerwehren dort zu mehr als 520 Einsätzen gerufen - nach Angaben der Feuerwehr eine "sicherlich historische Zahl". "Wir haben mit viel Arbeit gerechnet, aber nicht mit so vielen Einsätzen", sagte ein Sprecher.

Umstürzende Bäume hätten die Oberleitung der Bahn in Norden erheblich beschädigt, ebenso Überland-Telefonleitungen, teilte die Feuerwehr mit. Dächer mussten gesichert werden, Teile von Garten- und Blockhäusern und mehrere Trampoline wurden von den Straßen geräumt. Ein Baukran habe sich in Richtung zweier Einfamilienhäuser geneigt. Die Familien mussten die Häuser verlassen. Immer wieder mussten Straßen gesperrt werden. Die meiste Arbeit machten Bäume, die auf die Straßen fielen. Verletzt wurde dabei niemand.

In Eversmeer im Landkreis Wittmund stürzte der Giebel eines Hauses ein. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 250 000 Euro. Die Bewohner kamen in der Nacht bei Verwandten unter. In Krummhörn im Landkreis Aurich wurde ein Auto vom Sturm erfasst und kam von der Straße ab. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

In den Häfen in Emden und Wilhelmshaven mussten mehrere Schlepper die größeren Schiffe sichern. Dabei drückten sie die windanfälligen Schiffe gegen die Pier, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Besonders die größeren Schiffe seien durch ihre Angriffsfläche bei Sturm gefährdet. In der Region Hannover gingen die Notrufe im Minutentakt ein. Rund 450 Einsätze wurden bereits um kurz nach Mitternacht abgearbeitet. Am Hauptbahnhof in Hannover strandeten Hunderte Reisende. Die Bahn stellte am frühen Abend einen Aufenthaltszug mit Essen und Trinken zur Verfügung.

Die Feuerwehr in Aurich beklagte sogenannte "Einsatzstellentouristik" - trotz der Warnung, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten. Die Bundesstraße 72 habe wegen umgestürzter und stürzender Bäume gesperrt werden müssen, ein Autofahrer habe aber trotzdem durchfahren wollen - um sich Einsätze der Feuerwehren anzusehen.

