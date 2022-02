Bahn versorgt gestrandete Fahrgäste in Hannover

Hannover. Hunderte Reisende sind am Freitagabend am Hauptbahnhof in Hannover gestrandet. Sie mussten voraussichtlich die Nacht über dort ausharren. Die Bahn stellte am frühen Abend einen Aufenthaltszug mit Essen und Trinken zur Verfügung, später sollte ein zweiter hinzukommen. "Wir erwarten noch zwei Züge aus dem Süden, von hier geht nichts mehr weiter", sagte ein Bahnsprecher am späten Abend.

Je nach Verlauf des Sturmtiefs "Zeynep" werde man am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr die Passagiere informieren, welche Reisemöglichkeiten es gebe, hieß es.

