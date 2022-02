Wetter Drohender Sturm: Herrenhäuser Gärten am Wochenende zu

Hannover. Aus Sorge wegen des drohenden Orkantiefs "Zeynep" bleiben in Hannover am Wochenende die Außenanlagen der Herrenhäuser Gärten geschlossen. Das gelte auch für das Museum im Schloss Herrenhausen, den Stadtpark, den Tiergarten und die städtischen Friedhöfe, teilte die Stadt am Freitag mit.

Die notwendige Begutachtung möglicher Schäden sowie die Beseitigung von Gefahren seien am Wochenende nicht möglich. Auch die Öffnung am kommenden Montag hänge von der Sicherheit ab. Die Stadtverwaltung warnte davor, Wälder und Parks während des Sturms und unmittelbar danach zu betreten. Dies geschehe immer auf eigene Gefahr.

