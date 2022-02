CDU-Fraktion: Lehrermangel verstärkt mit Prämien bekämpfen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Hannover. Mit Prämien will Niedersachsens CDU-Landtagsfraktion mehr Lehrer in die Provinz locken. "Es gibt einzelne Schulen, die wirklich eine unterirdische Unterrichtsversorgung haben, weil da keiner mehr hin will", sagte ihr kultuspolitischer Sprecher Christian Fühner am Freitag in Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte kürzlich schon auf die sogenannte Flächenprämie hingewiesen, die in benachteiligten Regionen und Schulformen gezahlt werden kann.

Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen ist in diesem Schuljahr so niedrig wie zuletzt vor 19 Jahren. Das Verhältnis von Schülern und Lehrerstunden lag zum Stichtag am 16. September 2021 bei lediglich 97,4 Prozent des Solls. Tonne führte den Rückgang etwa auf die Corona-Pandemie und einen hohen Teilzeit- und Elternzeitanteil bei den Lehrern zurück.

Das Ministerium betonte, dass die Situation im Vergleich zum Wert von 2002 mittlerweile eine andere sei. Damals habe es kaum Ganztagsbetreuung oder Inklusion gegeben. Mit dem Wert der Unterrichtsversorgung werde nun viel mehr abgedeckt als noch vor fast 20 Jahren. Zudem gebe es mehr Lehrkräfte.

