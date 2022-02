Meppen. Der angekündigte Sturm "Zeynep" hat auch die Pläne des Fußball-Drittligisten SV Meppen durcheinandergewirbelt. Anstatt mit der Bahn machten sich die Emsländer am Freitagmorgen mit dem Bus auf den rund sieben Stunden langen Weg nach Freiburg. Im Breisgau treten die Meppener am Samstag (14.00 Uhr) bei der Reserve des SC Freiburg an.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-188303/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen