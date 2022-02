Fregatte "Bayern" kehrt von Einsatz im Indopazifik zurück

Wilhelmshaven. Nach rund sieben Monaten auf See wird an diesem Freitag (16.00 Uhr) die Fregatte "Bayern" von einem Einsatz im Indischen und Pazifischen Ozean zurück in Wilhelmshaven erwartet. Die Fahrt führte die rund 180 Besatzungsmitglieder über das Horn von Afrika nach Australien, Japan, Südkorea, Vietnam und Singapur. Dabei beteiligten sich die Soldatinnen und Soldaten auch an der Überwachung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

Das knapp 140 Meter lange Kriegsschiff war im August 2021 zu der Fahrt aufgebrochen - es war das erste Mal seit rund 20 Jahren, dass wieder eine Fregatte der Bundeswehr den Indopazifik durchkreuzte. Mit der Präsenz- und Ausbildungsfahrt wollte Deutschland sich für Frieden und Stabilität in der indisch-pazifischen Region einsetzen und der wachsenden strategischen Bedeutung der Region Rechnung zu tragen.

