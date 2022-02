Gießelmann: Thema Kruse geht "ein bisschen auf den Geist"

Berlin. Union-Abwehrspieler Niko Gießelmann hat sich genervt vom Rummel um den Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg gezeigt. "Das ist für uns natürlich schade, so ehrlich muss man sein", sagte der 30-Jährige dem Portal "Transfermarkt" am Donnerstag über den Wechsel von Kruse. "Ich muss allerdings auch gestehen, dass mir das Thema ein bisschen auf den Geist geht." Eine ganze Mannschaft werde so auf einen Spieler reduziert. "Klar ist Max ein Unterschiedsspieler und hat uns einiges gegeben, aber wir haben als Mannschaft bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch gute Leistungen zeigen können, wenn er mal ausfällt", sagte Gießelmann.

Er habe sich mit Kruse gut verstanden. Ohne den Kreativspieler werde sich das Spiel der Köpenicker verändern. "Jetzt sind andere Spielertypen gefragt, die wiederum ihre Stärken einbringen", sagte der 30-Jährige. Eines der Geheimnisse des Erfolgs des Clubs sei, "dass wir neue Spieler schnell integrieren".

Gießelmann spielt seit 2020 für die Eisernen. Sein Vertrag habe sich durch eine Option bis 2023 verlängert, sagte der 30-Jährige. Union sei ein familiärer Verein. "Die Fans stehen unabdingbar hinter dir. Du kannst als Mannschaft auch mal verlieren. Die Hauptsache aber ist, dass du auf dem Platz alles gibst und für den Verein kämpfst", betonte Gießelmann. Das Saisonziel bleibe zunächst der Klassenverbleib und das Erreichen von 40 Punkten. "Danach können wir uns neue Ziele stecken", sagte er. Aktuell steht Union mit 34 Punkten auf Rang sieben.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-174397/2

