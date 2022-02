Infektionsgeschehen in Niedersachsen nahezu unverändert

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand.

Hannover. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist am Mittwoch leicht gesunken. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 1134,9 nach 1182,7 am Vortag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an, wie das Land auf seiner Internetseite zum Infektionsgeschehen mitteilte.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz betrug am Mittwoch 11,2 nach 11,1 am Dienstag. Der Wert steht für die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner, die binnen einer Woche neu in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die wegen einer ganz anderen Erkrankung in die Klinik kommen. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ging leicht zurück - auf 5,5 Prozent nach 5,6 Prozent am Vortag.

Insgesamt wurden am Mittwoch laut Robert Koch-Institut (RKI) landesweit 16 371 neue Infektionen gemeldet, die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um 12 auf 7278.

Die höchste Inzidenz hatte der Landkreis Celle mit 2021,9, gefolgt von der Stadt Salzgitter (1630,0) und der Stadt Wolfsburg (1527,9). Den landesweit niedrigsten Wert verzeichnete der Landkreis Wittmund mit 531,5.

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1004,8 - nach 1059,4 am Vortag. Es wurden 1073 bestätigte Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall registriert.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-155753/2

