Noch keine Klarheit zu Milliardenauftrag bei Alstom

Salzgitter/Berlin. Die Beschäftigten von Alstom haben vorerst weiter keine Gewissheit zur Zukunft des Milliardenauftrags für ihr Werk in Salzgitter. Bei einem Treffen mit der für Deutschland zuständigen Geschäftsführung am vergangenen Freitag in Berlin sei zunächst vereinbart worden, weitere Gespräche zu führen, teilte der Betriebsrat des Bahntechnik-Herstellers am Dienstag mit. Dabei gelte es aus Sicht der Belegschaft, "alle relevanten Fakten aufzuzeigen". Am Donnerstag (17.2.) und Dienstag (22.) wolle man wieder verhandeln.

Nach Darstellung des örtlichen Betriebsratschefs Baki Erkoc fiel das erste Treffen zum Konflikt um eine Verlagerung wesentlicher Teile des Geschäfts nach Polen "in eine sehr angespannte Situation". Salzgitter ist einer der größten Standorte von Alstom. Der französische Konzern hatte jüngst eine Bestellung für Regionalzüge aus Norwegen gemeldet - danach machten Befürchtungen die Runde, der mehrstufige Auftrag mit einem Gesamtwert von bis zu 1,8 Milliarden Euro könnte zumindest für die komplette Fertigung des Rohbaus nach Breslau abwandern.

Erkoc bekräftigte, dies sei nicht hinnehmbar. "Aber für ein alternatives Fertigungsvolumen sind wir grundsätzlich offen." Für das schon öfter schwach ausgelastete Werk Salzgitter hatten IG Metall und Management 2019 einen Sicherungstarifvertrag geschlossen. Die Führung habe nun signalisiert, dass man sich zwar weiter daran halten könne, so der Betriebsrat - dann könnte Niedersachsen jedoch Gefahr laufen, gegenüber anderen Standorten ins Hintertreffen zu geraten. "Zukünftig plant das Unternehmen keinen Rohbau mehr in Deutschland", hieß es.

In Salzgitter gibt es auch Bereiche wie die Inbetriebnahme oder die Endmontage der Züge. Beschäftigte bezweifeln jedoch, dass dies das Arbeitsvolumen aus dem klassischen Rohbau ausreichend auffangen kann.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sicherte der Belegschaft seine Unterstützung zu. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass Arbeitsplätze in Salzgitter nicht nur erhalten bleiben, sondern dass sie auch eine Perspektive haben", sagte er Anfang Februar. Laut Betriebsrat schlossen sich Kommunalpolitiker den Forderungen an, den Auftrag dem Werk zugeordnet zu lassen. Noch in diesem Monat sollen Gespräche mit Alstom-Konzernchef Henri Poupart-Lafarge geplant sein.

