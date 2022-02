Prozess wegen Totschlag: Angeklagter gesteht Gewaltausübung

Göttingen. Im Prozess gegen einen 27-Jährigen wegen Totschlags an seinem Vater hat der Verteidiger zum Auftakt eine Erklärung des Angeklagten verlesen. Wie ein Sprecher des zuständigen Landgerichts Göttingen am Dienstag mitteilte, räumte der 27-Jährige darin eine Gewalteinwirkung auf das Opfer und die anschließende Brandlegung ein. Der Angeklagte habe aber auch angegeben Erinnerungslücken zu haben.

Der Deutsche soll seinen Vater am 12. Mai 2021 in dessen Haus getötet haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Den Leichnam habe er anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. Dadurch sei es auch zu Schäden an dem Haus gekommen. Auch seine damalige Lebensgefährtin soll der Angeklagte verletzt haben. In der rund dreistündigen Verhandlung am Dienstagmorgen wurden demnach auch die Zeugenaussagen von drei Feuerwehrleuten gehört.

