Achillessehnenriss bei Hannover-Profi Ernst

Hannover. Fußball-Profi Sebastian Ernst hat einen Riss der Achillessehne erlitten und wird seinem Club Hannover 96 für mehrere Monate fehlen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich am Vortag beim Aufwärmen vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 (2:2) ohne Fremdeinwirkung verletzt. Bereits am Dienstag soll er in München operiert werden. "Es tut uns wahnsinnig leid für Sebi, der uns nicht nur sportlich, sondern ganz besonders auch menschlich sehr fehlen wird", sagte Sportdirektor Marcus Mann. Ernst war vor dieser Saison von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover zurückgekehrt.

