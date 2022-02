Mit Limousine des Vaters: 13-Jähriger verursacht Unfall

Oldenburg. Ein 13-jähriger Junge hat in Oldenburg mit dem Wagen seines Vaters einen schweren Unfall verursacht. Er habe mitten in der Nacht auf Montag den Schlüssel der teuren Limousine an sich genommen und sei losgefahren, teilte die Polizei mit. An einer Querstraße missachtete er die Vorfahrt eines anderen Autos, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 47-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 13-Jährige lief erst weg, kehrte dann aber zur Unfallstelle zurück. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-118173/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen