A7 nach Unfall voll gesperrt: Frau schwer verletzt

Göttingen. Auf der Autobahn 7 wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau beim Auffahren auf die A7 am Freitag aus bisher ungeklärter Ursache mit einem weiteren Auto zusammengeprallt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Autobahn rund zwei Stunden im Bereich der Anschlussstelle Göttingen gesperrt.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt. Das zweite am Unfall beteiligte Auto überschlug sich durch den Zusammenstoß. Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Die Frau und der Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Vollsperrung bildete sich ein etwa zehn Kilometer langer Stau.

