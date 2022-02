Polizist bei Garagenbrand von Hausbewohner attackiert

Osnabrück. Ein Polizist ist im Einsatz bei einem Garagenbrand in Osnabrück von einem Hausbewohner attackiert und verletzt worden. Der 37-Jährige habe in der Nacht zu Freitag versucht, in seine Wohnung in der Nähe des Brandortes zu gelangen, teilten die Beamten mit. Das Haus war aber vorsorglich geräumt worden. Der Mann betrat das Haus trotz der Gefahr von Feuer und Rauchgasen. Als die Polizisten ihm folgten, um ihn wieder ins Freie zu schicken, griff er den Angaben zufolge unvermittelt einen 38 Jahre alten Beamten an. Der attackierte Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und sei vorläufig dienstunfähig, hieß es. Auch der Angreifer kam mit Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Ihm wurden Blutproben entnommen, um festzustellen, ob er unter Drogeneinfluss stand.

Bei dem Garagenbrand neben dem Wohnhaus des Angreifers entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, um die Ursache für das Feuer herauszufinden. Eine vorsätzliche Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

