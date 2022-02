69-Jähriger im Landkreis Wolfenbüttel seit Mittwoch vermisst

Polizisten sind in einem Wald auf der Suche nach einem Vermissten.

Börßum. Im Landkreis Wolfenbüttel wird ein 69-Jähriger seit mehreren Tagen vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der Mann von einem Spaziergang in Börßum am Mittwoch bisher nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde er im Bereich der Hauptstraße des Ortes gesehen.

Seit der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr unter anderem in dem angrenzenden Fluss Oker und dem Wald Oder nach der Vermissten - bisher ohne Erfolg. Boote, Spürhunde, Pferde und ein Hubschrauber sind im Einsatz.

Der 69-Jährige hat graue Haare und trägt einen Seitenscheitel, er ist 172 cm groß. Weitere Angaben zur Person sowie zum Grund des Verschwindens waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-82044/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen