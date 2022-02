Genehmigung da: SV Meppen darf vor 5000 Fans spielen

An der Eckfahne weht das Wappen des SV Meppen.

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen darf sein Heimspiel gegen den TSV 1860 München bereits an diesem Samstag wieder vor 5000 Zuschauern austragen. Das gab der Verein am Freitag nach der entsprechenden Genehmigung durch den Landkreis Emsland und nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg bekannt.

Das Gericht hatte zuvor auf Eilantrag der drei niedersächsischen Drittliga-Clubs Eintracht Braunschweig, SV Meppen und VfL Osnabrück die nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Zuschauern bei Freiluft-Veranstaltungen gekippt und eine solche Beschränkung bei großen Veranstaltungsorten wie Fußballstadien für "nicht mehr angemessen" erklärt. Da die Begrenzung von Zuschauerzahlen an sich wegen der steigenden Coronazahlen nicht zu beanstanden sei, braucht nun jeder Fußball-Club die Genehmigung der zuständigen Behörde vor Ort, wenn er seine Heimspiele vor mehr als 500 Fans austragen will.

Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück und auch Hannover 96 haben die entsprechenden Anträge am Freitag ebenfalls gestellt. Die Meppener erhielten als erster Club schon eine Antwort. "Wir freuen uns sehr darüber, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg unsere im Antrag begründeten Auffassung teilt. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir durch das Urteil nun die Möglichkeit haben, genau wie die anderen Vereine des Bundesgebiets, bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität an Zuschauern zu ermöglichen", sagte SVM-Geschäftsführer Ronald Maul.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-81527/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen