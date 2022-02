Zoll entdeckt zwölf Kilogramm Kokain: Rund 830 000 Euro wert

Osnabrück. Zöllner haben bei einer Kontrolle zwölf Kilogramm Kokain aus einem Auto beschlagnahmt. Das Kokain hatte einen Wert von rund 830 000 Euro, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Freitag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer des Wagens war nach eigener Aussage auf dem Weg aus den Niederlanden nach Bremen. Die Zöllner entdeckten am Mittwoch im Kofferraum ein zugeklebtes Paket, in dem sich die Drogen befanden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl - der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-77156/2

