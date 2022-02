24 tote Rehe im Kreis Harburg: Kirschlorbeer im Verdacht

Harburg. Insgesamt 24 tote Rehe sind in den vergangenen Tagen im Landkreis Harburg nahe Hamburg entdeckt worden. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, geht man davon aus, dass sich die Tiere an Kirschlorbeer vergiftet haben. Die toten Rehe wurden demnach in der Winsener Marsch gefunden. "Kirschlorbeer ist giftig und stellt eine Gefahr für Wildtiere dar", sagte Thorsten Völker, Leiter der Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz beim Landkreis.

Zuletzt wurden demnach rund ein Dutzend Stellen entdeckt, an denen Grünschnitt von Kirschlorbeerhecken in der Natur entsorgt wurde. Der Landkreis appellierte daher an die Bürger, diesen Abfall nicht in der Natur zu entsorgen, sondern die Annahmestellen oder die Bio-Tonne zu nutzen.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-76827/2

