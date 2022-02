22-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Vollersode. Bei der Kollision mit zwei Bäumen ist ein 22-jähriger Autofahrer im Kreis Osterholz lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer sei am Donnerstag auf der Bundesstraße 74 in Vollersode in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Bäume geprallt. Das Heck des Wagens sei abgerissen worden, teilte die Polizei mit. Passanten befreiten den Fahrer aus dem Wrack und leisteten Erste Hilfe, bis er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Nach ersten Ermittlungen gab es bei dem Unfall keine weiteren Beteiligten.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-68535/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen