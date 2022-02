33-Jähriger geht bei Kontrolle auf Polizeibeamte los

Peine. Nach einem Angriff auf Polizeibeamte in Peine sind mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen 33-Jährigen eingeleitet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überholte der Mann am Mittwochabend einen zivilen Funkstreifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als die Beamten den Fahrer an seiner Wohnanschrift antrafen, reagierte er aggressiv und ging auf sie los. Dabei griff er einen Beamten tätlich an, der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Bein, wie es weiter hieß. Weil der Mann bei seiner Fahrt weitere Menschen geschädigt haben könnte, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05171/999-0 Zeugenhinweise entgegen.

