Früh dran: Storch Fridolin aus Winterquartier zurückgekehrt

Leiferde. Ungewöhnlich früh ist Niedersachsens wohl bekanntester Storch Fridolin aus seinem Winterquartier zurückgekehrt. Bereits am Dienstag landete der weit gereiste Vogel auf dem Schornstein des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde (Landkreis Gifhorn). Sie habe sich riesig gefreut, weil Fridolin nicht mehr der Jüngste sei, sagte Bärbel Rogoschik, die Leiterin des Artenschutzzentrums. Auch im Jahr 2016 sei der Storch bereits am 8. Februar eingetroffen. Jetzt schleppe Fridolin schon neues Nistmaterial ins Nest, um es für die Brutsaison vorzubereiten, wie auch über die Web-Cam des Nabu zu sehen ist.

Auch an anderen Orten in Niedersachsen sind bereits Störche zurückgekehrt, etwa im Landkreis Celle und Landkreis Stade. Im vergangenen Jahr waren die Zugvögel zehn Tage später zurück, hieß es aus dem Naturschutzamt Stade. Vor 20 Jahren seien sie zumeist erst Anfang April aus ihren Überwinterungsgebieten eingetroffen. Viele überwinterten nicht mehr in Afrika, sondern in Spanien. Ein Storch, der 2021 in Heinbockel (Landkreis Stade) brütete, ist mit einem Mini-Sender ausgestattet. Er befand sich Mitte der Woche noch auf einem Müllplatz in der Nähe des spanischen Pinto.

