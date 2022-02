Versuchte Sprengung eines Geldautomaten löst Brand aus

Holdorf. Bei einer versuchten Geldautomatensprengung in einer Bank ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) sprengen. Der dadurch entstandene Brand im Vorraum der Bank wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Das Feuer beschädigte einen von zwei Geldautomaten schwer und führte zu erheblichen Schäden an dem Bankgebäude. Die Polizei geht bisher nicht davon aus, dass die Verdächtigen die Geldautomaten erfolgreich öffnen konnten. Die Schadenssumme war zunächst unklar.

dpa-infocom, dpa:220210-99-63913/2

