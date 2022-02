Jung über Werders Serie: "Jeder möchte Stolperstein sein"

Bremen. Abwehrspieler Anthony Jung von Werder Bremen hat nach dem 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC davor gewarnt, sich auf der Siegesserie des Bundesliga-Absteigers auszuruhen. "Es wird tendenziell schwerer, (...) weil jeder der Stolperstein für uns sein will und die Serie zerstören will. Ich rechne damit, dass die Spiele eher schwieriger als leichter werden", sagte der 30-Jährige am Dienstag bei einer Medienrunde in Bremen.

Mit dem sechsten Sieg gegen den KSC setzte der Fußball-Zweitligist zuletzt seine Siegesserie unter Trainer Ole Werner fort. Marvin Ducksch und Jung erzielten die Treffer für die Norddeutschen. Die Bremer dürften aber nicht das Fuß vom Gas nehmen. "Wir sollten nicht überheblich werden", sagte Jung. Wichtig sei, sich bewusst zu sein, dass sich der "gleiche Erfolg nicht mit weniger Aufwand" einstellen werde.

