Werkstattbrand in Großenkneten: 30-Jähriger schwer verletzt

Großenkneten. Beim Brand einer Autowerkstatt in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, arbeitete der Mann aus Essen an einem Auto auf einer Hebebühne, als sich aus bislang unbekannter Ursache das Feuer entwickelte. Der Brand am Montagabend weitete sich in der Folge auf die gesamte Halle aus.

Bei einem ersten Löschversuch zog sich der Mann laut Polizeiangaben schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf eine weitere Werkstatt sowie auf ein nebenstehendes Wohnhaus. Dessen 30 Bewohner wurden unverletzt evakuiert. Vier Wohnungen waren wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Zwei angrenzende Straßen waren für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-24605/3

