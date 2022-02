Bessere Prognosen sollen Emssperrwerk-Schließung optimieren

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies spricht in Krummhörn.

Jemgum. Mit genaueren Pegelprognosen bei Sturmfluten soll die Schließung des Emssperrwerkes bei Gandersum künftig besser abgestimmt werden, um Hochwasserschäden zu vermeiden. Das kündigte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) nach einem Gespräch am Montag mit dem Bürgermeister der Gemeinde Jemgum (Landkreis Leer), Hans-Peter Heikens (parteilos), an. "Wir wollen die Prognosefähigkeit weiter verbessern. Das wird der NLWKN jetzt machen", sagte Lies der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss an das Treffen.

Durch das Sturmtief "Nadia" vorletzte Woche war der Hafen in Jemgum überflutet worden, auch in ein außendeichs gelegenes Vereinsheim drang Wasser ein. Das Emssperrwerk stromaufwärts wird bei einem bestimmten Hochwasserpegel, der im Planfeststellungsbeschluss des Bauwerkes festgeschrieben ist, geschlossen und schützt dann Orte stromabwärts. Da der kritische Pegel laut einer Vorhersage des Sturmflutwarndienstes nicht überschritten werden sollte, entschlossen sich Experten des zuständigen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) das Sperrwerk nicht zu schließen. Allerdings stieg das Wasser dann doch etwas höher als prognostiziert.

"Zu keiner Zeit bestand ein Risiko für die Deiche oder die Menschen hinter den Deichen", betonte Lies. Dennoch sollten die Vorhersagen für den Pegel nun verbessert werden, etwa indem künftig auch Pegel von weiter vorgelagerten Messstellen wie etwa vor Borkum ausgewertet werden, sagte der Umweltminister. Der Pegel bei Gandersum bleibe aber die entscheidende Maßgabe. "Wir können nicht einfach sagen, wir machen das Sperrwerk vorsorglich zu." Dann bestehe die Gefahr, dass sich Wasser vor dem Sperrwerk aufstaue und so für Probleme weiter stromaufwärts etwa in Ditzum oder Emden sorge.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-17615/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen